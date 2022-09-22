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البنتاغون: لم نرصد تحركات صينية استثنائية بعد تصريحات بايدن حول تايوان

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البنتاغون: لم نرصد تحركات صينية استثنائية بعد تصريحات بايدن حول تايوان
RT
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أعلن البنتاغون أنه لم يسجل أي تحركات عسكرية استثنائية من جانب الصين بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول نية واشنطن تسليح تايوان، والدفاع عنها إن تعرضت لغزو الصين.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، ردا على سؤال حول تصرفات الصين بعد تصريحات بايدن: "لست على علم في هذه المرحلة بأي نشاط يمكن أن أصفه بأنه خارج عن المألوف".​​​​​​

وقلل رايدر من أهمية قرار البنتاغون نقل إدارة شؤون تايوان لتصبح تحت إدارة نائب مساعد وزير الدفاع المسؤول عن العلاقات مع الصين بعد أن كانت في السابق تابعة لشؤون شرق آسيا.

وأضاف: "كانت مجرد خطوة إدارية داخلية" رأى بعض المحللين فيها رغبة من الإدارة الأمريكية بقطع الطريق على الصين في تايون.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" مؤخرا، إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حال "غزوها من الصين فيما واشنطن لا تنوي تشجيع الجزيرة على الاستقلال عن بكين".

المصدر: تاس

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