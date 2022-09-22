بلينكن يتهم روسيا "بالتصعيد" على خلفية التعبئة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية لرفد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس إن "بوتين زاد من حدة التصعيد، حيث لم يقرر إنهاء الحرب، بل توسيع رقعتها، وليس سحب القوات، بل إضافة 300 ألف عسكري، وليس وقف التصعيد بل زيادته من خلال التهديد بالسلاح النووي".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الأربعاء 21 سبتمبر التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.

المصدر: نوفوستي