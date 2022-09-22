 
مباشر

بلينكن يتهم روسيا "بالتصعيد" على خلفية التعبئة

أخبار العالم

بلينكن يتهم روسيا
AP Mary Altaffer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tumu

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية لرفد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس إن "بوتين زاد من حدة التصعيد، حيث لم يقرر إنهاء الحرب، بل توسيع رقعتها، وليس سحب القوات، بل إضافة 300 ألف عسكري، وليس وقف التصعيد بل زيادته من خلال التهديد بالسلاح النووي".

إقرأ المزيد
لافروف: لن نسمح بجعل أوكرانيا منطلقا لتهديد روسيا
لافروف: لن نسمح بجعل أوكرانيا منطلقا لتهديد روسيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الأربعاء 21 سبتمبر التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا