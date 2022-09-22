مطالبات في الكونغرس بتزويد كييف بمسيّرات إضافية

طالب فريق من 17 عضوا في الكونغرس الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن، بتزويد قوات كييف بطائرات مسيّرة حديثة إضافية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" خطاب مجموعة من 17 عضوا في الكونغرس البنتاغون، بأن الوقت قد حان للانتهاء من اختبار الطائرات المسيرة المتقدمة التي طلبتها كييف وإرسالها "للسيطرة بشكل أفضل على المنطقة التي قاتلوا بشدة من أجلها".

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن متشككة في نقل الطائرات المسيرة الحديثة إلى كييف، بسبب مخاوف من تصاعد التوتر مع روسيا، كما تخشى الولايات المتحدة من أن تقع التقنيات المهمة من الناحية الاستراتيجية في أيدي الجيش الروسي.

المصدر: تاس