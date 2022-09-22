العثور على 150 مهاجرا تركوا في شاحنة جنوب المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية العثور على أكثر من 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى تركوا في شاحنة بمنطقة مقطوعة جنوبي البلاد.

وقال وزير الأمن في ولاية تشياباس المكسيكية إن تفتيشا روتينيا أدى إلى اكتشاف 144 غواتيماليا وستة نيكاراغويين وثلاثة سلفادوريين في شاحنة.

وقال إنهم تلقوا رعاية طبية وطعاما قبل تسليمهم إلى سلطات الهجرة.

وكثف المسؤولون في تشياباس المتاخمة لغواتيمالا، جهودهم للعثور على مهاجرين متجهين إلى الولايات المتحدة يسافرون في شاحنات وهي واحدة من أخطر الأساليب التي يستخدمها مهربو البشر في المكسيك.

وفي ديسمبر 2021 قُتل 56 مهاجرا متجهين إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى وأصيب العشرات عندما انقلبت الشاحنة التي كانوا يستقلونها في جنوب المكسيك.

كما توفي أو اختفى حوالي 6430 مهاجرا في طريقهم إلى الولايات المتحدة منذ 2014، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتقول الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن 850 من هؤلاء كانوا نتيجة حوادث سيارات أو مرتبطة بعمليات نقل خطيرة.

وفي يونيو، لقي أكثر من 50 مهاجرا حتفهم بعد أن تم التخلي عنهم في شاحنة مقطورة محمولة وساخنة في سان أنطونيو بتكساس.

المصدر: أ ف ب