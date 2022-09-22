لافروف: سنحاسب كافة الضالعين في قتل المدنيين في أوكرانيا بغض النظر عن جنسياتهم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستحاسب جميع المسؤولين عن قصف المدنيين وقتلهم في أوكرانيا بغض النظر عن جنسياتهم، مشيرا إلى مواصلة التحقيق مع مرتزقة أمريكيين وغيرهم.

وقال لافروف في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة: "يجري التحقيق في قضايا جنائية ضد مواطنين من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وهولندا بتهم الارتزاق وممارسة الأعمال الإجرامية في أوكرانيا".

واضاف: "أؤكد لكم أن جميع المسؤولين بغض النظر عن جنسياتهم سيتم محاسبتهم".

المصدر: نوفوستي