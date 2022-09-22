بيلاروس: مستعدون لتهيئة الظروف للمفاوضات بين موسكو وكييف

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن استعداد بلاده لتهيئة الظروف للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة هذه المفاوضات على الأراضي البيلاروسية.

وقال ماكي خلال الاجتماع الوزاري لأعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إن "مينسك بصفتها جارة مباشرة، معنية بأن تشارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية السلمية الاستراتيجية، ومستعدة لتهيئة كافة الظروف الضرورية لهذه المفاوضات، بما في ذلك استضافتها على الأراضي البيلاروسية".

وأكد أن بيلاروس "لم ترسل ولو جنديا واحدا أو قطعة واحدة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال".

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ورفض الاتهامات الغربية لبيلاروس بتورطها بالنزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الخبراء المستقلين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكدون أن بيلاروس ليست طرفا في النزاع وقفا لأعراف ومبادئ القانون الدولي"، وأن "كل اتهامات الغرب لبيلاروس غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".

وأشار إلى أن بيلاروس "لم تدع للحرب أبدا"، ولكن لديها التزامات بصفتها حليفا لموسكو.

وأكد اهتمام مينسك بانتهاء النزاع المسلح في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.

المصدر: تاس