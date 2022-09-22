الجنائية الدولية بصدد إرسال محققين إلى شرق أوكرانيا

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة سترسل مراقبيها إلى شرق أوكرانيا للنظر في ادعاءات كييف حول "جرائم ضد الإنسانية" هناك، فيما تواصل قوات كييف قصف المنطقة.

ورغم أنه لم يحدد أي اتهامات أو انتهاكات ذات صلة بالأزمة الأوكرانية، جدد في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التأكيد أنه يعتقد أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد "بوقوع جرائم هناك".

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وأضاف: "الصورة التي رأيتها حتى الآن مقلقة حقا".

وانتقدت روسيا المحكمة الجنائية الدولية في تغاضيها عن جرائم نظام كييف.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي، إنه لا المحكمة الجنائية الدولية ولا الغرب يهتمان بالجرائم التي ارتكبها نظام كييف الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب دموي عام 2014.

وبين المندوب الروسي أن قضية "القناصين المجهولين" الذين أطلقوا النار بشكل منهجي على متظاهري الميدان والمسؤولين الأمنيين في كييف أصبحت في طي النسيان"، وأن سيناريو مشابها حدث في الكثير من "الثورات الملونة" الأخرى حول العالم.

وشدد على أن الغرب سجل الأيديولوجية النازية الكارهة للإنسانية، التي ينتهجها مجرمو كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا، على أنها أيديولوجية "الأبطال".

وأضاف: "الصليب المعقوف والرموز النازية الأخرى، ليست موجودة فقط على زيهم الرسمي، بل مرسومة على أبدانم".

وتابع: "لا تزعج الرموز النازية تلك الشخصيات البارزة التي نصّبت نفسها رموزا للقيم الديمقراطية، وتستمر في تكرار التعويذة القائلة إنه لا نازية في أوكرانيا، وأن الحديث عن ذلك مجرد دعاية روسية".

المصدر: "سبوتنيك"