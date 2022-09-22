لابيد: إيران تهدد دائما بتدمير إسرائيل (فيديو)

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى أن طهران تهدد دائما بتدمير إسرائيل، وشدد على أن تل أبيب لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية.

وقال لابيد خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك، إن إسرائيل تتعرض لتهديد الجماعات الإرهابية التي قد تحصل على أسلحة نووية.

وأضاف أن "إيران تشن حملة كراهية ضد إسرائيل وتهدد دائما بتدميرها إسرائيل".

وتابع قائلا: "إذا تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي فسوف تستخدمه، التهديد النووي يواجه إسرائيل ويواجهكم وأنت تنكرون ذلك".

وأوضح يائير لابيد أن "القوة الاقتصادية والعسكرية تسمح لإسرائيل بحماية نفسنا ولكنها تتيح لنا السعي من أجل السلام".

وبخصوص القضية الفلسطينية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه ومعظم الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين شرط أن لا يكون مصدرا لتهديد إسرائيل".

وأضاف: "نسعى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين بما يضمن أمن إسرائيل"، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبل أطفالنا.

المصدر: وكالات