وسائل إعلام: إصابة جندي إسرائيلي بحادث سير اعتبره الجيش "عملية دهس"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جنديا إسرائيليا أصيب في حادث سير اعتبره الجيش "عملية دهس"، وأطلق النار على السائق الذي نقل إلى المستشفى على إثر ذلك.

وبعدما كان الإعلام العبري ذكر أن الجندي أصيب في "عملية دهس"، في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأن الجيش الإسرائيلي اعتقل منفذها، عادت صحيفة يديعوت أحرونوت، لتقول إن تقديرات الجيش تشير إلى أن "ما حدث في حوارة هو حادث، اعتقد الجنود أنه عملية دهس، فأطلقوا الرصاص على السائق الذي نُقل إلى المستشفى".

السيارة التي أصابت الجندي وأصيب سائقها

وأعقب الحادث استنفار إسرائيلي، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"