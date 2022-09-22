لأول مرة في إيران.. وحدة نسائية لمكافحة الشغب (فيديو)

أفادت وكالة "مهر" بأن وحدة نسائية بشرطة مكافحة الشغب الإيرانية، نفذت أولى مهامها في البلاد.

وقدم العقيد هايدراري قائد الوحدة النسائية لقوات مكافحة الشغب شرحا عن تدخل هذه الوحدة في الاحتجاجات لأول مرة.

وقال إنه تم اعتقال 8 نساء من قيادات الاحتجاجات الليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية "لأول مرة، دخلت الوحدات النسائية إلى هذا المجال للسيطرة على الاضطرابات، ويمكن اعتبارها أول مهمة رسمية لهن".

استفاده از #زنان_یگان_ویژه_پلیس



خبرگزاری مهر با انتشار این ویدیو نوشت: برای نخستین بار #یگان_زنان یگان‌های ویژه وارد میدان شدند و این مأموریت را می‌توان به عنوان اولین مأموریت رسمی این خانم‌ها دانست pic.twitter.com/cTFTTfIeyY — شرق (@SharghDaily) September 21, 2022

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية