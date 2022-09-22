 
مباشر
عاجل
بعد نجاحه بالوساطة في تبادل الأسرى.. محمد بن سلمان يبدي لزيلينسكي استعداده للوساطة بين موسكو وكييف

لأول مرة في إيران.. وحدة نسائية لمكافحة الشغب (فيديو)

أخبار العالم

لأول مرة في إيران.. وحدة نسائية لمكافحة الشغب (فيديو)
Gettyimages.ru
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tul3

أفادت وكالة "مهر" بأن وحدة نسائية بشرطة مكافحة الشغب الإيرانية، نفذت أولى مهامها في البلاد.

وقدم العقيد هايدراري قائد الوحدة النسائية لقوات مكافحة الشغب شرحا عن تدخل هذه الوحدة في الاحتجاجات لأول مرة.

وقال إنه تم اعتقال 8 نساء من قيادات الاحتجاجات الليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية "لأول مرة، دخلت الوحدات النسائية إلى هذا المجال للسيطرة على الاضطرابات، ويمكن اعتبارها أول مهمة رسمية لهن".

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا