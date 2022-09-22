فرنسا تنفي انخراطها بأي تصعيد في أوكرانيا

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، انخراط بلادها بأي تصعيد أو مواجهة مباشرة مع روسيا في أوكرانيا.

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وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية حول الأزمة الأوكرانية.

من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا، ولكنه سيواصل تقديم المساعدة العسكرية لكييف ويتابع سياسة العقوبات ضد روسيا.

وأضاف: "لن يحدث هذا، نحن لا نشارك في الحرب ولن نشارك، لن نشارك مباشرة، ولكن سندعم أوكرانيا عسكريا وبالعقوبات الاقتصادية والشخصية ضد روسيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على بلاده بذل كل ما في وسعها لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، بمجرد أن يكون الطرفان على استعداد لذلك.

المصدر: وكالات