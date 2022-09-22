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ماكرون: أزمة الديمقراطيات سببها الضغط على المجتمعات

أخبار العالم

ماكرون: أزمة الديمقراطيات سببها الضغط على المجتمعات
AP
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المجتمعات والديمقراطيات المنفتحة تضغط على الشعوب، وهو ما قد يزعزع الاستقرار في الديمقراطيات اللبرالية.

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ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه أنه نتيجة للضغوط التي تعرضت لها المجتمعات المنفتحة في السنوات القليلة الماضية، ظهرت أزمة الطبقة الوسطى في بلدان مختلفة.

وشدد ماكرون على "ضرورة احترام رغبات الناس، والحديث دائما عن التقدم الذي أحرزته ديمقراطياتنا متعددة الثقافات".

المصدر: نوفوستي

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