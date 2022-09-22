روسيا في خطوة جوابية تمنع دخول 87 كنديا

منعت روسيا دخول 87 مواطنا كنديا إلى البلاد، بمن فيهم رؤساء عدة مقاطعات كندية، ونواب وزراء الدفاع الوطني، ورؤساء الشركات التي تزود كييف بالأسلحة.

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وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، 22 سبتمبر، ومنشور على الصفحة الرسمية للوزارة، أن المنع يأتي "ردا على العقوبات المعادية لروسيا، والتي يفرضها نظام رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، والتي أثرت على المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بما في ذلك المستويات الإقليمية والصحفيين والمثقفين والمواطنين الروس العاديين، الذين لا يروقون لأوتاوا بشكل من الأشكال".

وأشار البيان إلى أن الدخول إلى روسيا سيكون ممنوعا على 87 مواطنا كنديا، بما في ذلك رؤساء المقاطعات والأقاليم، والعسكريين، ورؤساء الشركات التي تزود نظام النازيين الجدد في كييف بالأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والنشطاء المؤيدين لستيبان بانديرا.

المصدر: تاس