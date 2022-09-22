ألمانيا تعلن عن ردها على قرار بوتين حول التعبئة الجزئية في الجيش الروسي

تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، باستمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ردا على الخطاب الأخير للرئيس بوتين، بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وتابعت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، 22 سبتمبر: "سوف تكون الإجابة التي نقدمها متسقة ومتماسكة للغاية، ولن يكون هناك أي تقاعس، وسنواصل دعم أوكرانيا في نضالها الشجاع، وهو ما يتجسد في قدرتنا على تنظيم استبدال الأسلحة القديمة بالجديدة مع اليونان وسلوفينيا، بحيث يمكن تسليم دباباتهم إلى أوكرانيا بسرعة كبيرة".

وكان الرئيس الروسي قد ألقى صباح يوم أمس خطابا بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أن موسكو ستدعم قرارات التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه، بينما أعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية.

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وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح عقب خطاب بوتين، بأن روسيا تخوض حربا مع "الناتو" وليس مع أوكرانيا، حيث يساعد الجيش الأوكراني 150 مستشارا من الحلف، ويوفر 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي مدني المعلومات للجيش الأوكراني في الوقت الحقيقي Realtime، إضافة إلى تمويلات وإمدادات هائلة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

المصدر: نوفوستي