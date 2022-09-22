نظامه قتل ربع سكان كمبوديا.. القضاء يثبت حكمه على آخر شخصية على قيد الحياة من قادة "الخمير الحمر"

أعلنت المحكمة الخاصة بمحاكمة جرائم الحرب في كمبوديا، المعروفة باسم محكمة "الخمير الحمر"، تثبيت حكم السجن مدى الحياة الصادر بحق آخر شخصية بارزة في النظام على قيد الحياة.

ونظرت المحكمة في طلب استئناف قدمه خيو سامفان، رئيس النظام الدكتاتوري الذي قتل نحو ربع سكان كمبوديا في أقل من أربع سنوات في السبعينات الماضية.

ورحب الناجون بالحكم، وهو آخر حكم ستنطق به المحكمة التي بلغت كلفتها أكثر من 330 مليون دولار ولم تحاكم سوى خمسة مسؤولين من الخمير الحمر، توفي اثنان منهم خلال إجراءات المحاكمة.

وأعلن رئيس القضاة كونغ سريم في القرار المطول "لم تجد غرفة المحكمة العليا أسسا موضوعية في الحجج المقدمة من خيو سامفان بشأن الإبادة وترفضها".

كما ثبتت المحكمة إدانات صدرت في 2018 بحق المسؤول السابق البالغ 91 عاما بتهم جرائم عدة ضد الإنسانية، ومنها القتل والتعذيب والاستعباد، على قاعدة "العمل الإجرامي المشترك" حتى وإن لم يكن شارك شخصيا في جميع تلك الجرائم.

وأيدت الحكم السابق الذي اعتبر أن خيو سامفان لديه "معرفة آنية مباشرة بارتكاب جرائم وشارك النية في ارتكابها"، لكنها ألغت إدانات بتهم القتل والاضطهاد متعلقة بموقعين محددين.

أنشأت المحكمة المختلطة التي تضم قضاة كمبوديين ودوليين، لمحاكمة كبار قادة النظام الدكتاتوري الذي قتل قرابة مليون شخص من خلال التجويع والتعذيب والعمل القسري والإعدامات الجماعية في فترة حكمه التي امتدت بين 1975 و1979.

ولم يمثل رئيس النظام بول بوت المعروف أيضا باسم "الأخ رقم واحد"، أبدا أمام العدالة إذ توفي في 1998 قبل إنشاء المحكمة.

وأحكام الإدانة بالإبادة الجماعية تتعلق باضطهاد أقلية الفيتناميين الاتنية، الذين يعتبر الخمير الحمر أفرادها أعداء خونة من الداخل.

المصدر: "أ ف ب"