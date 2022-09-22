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منع رجل اعتدى على مضيف للطيران من استخدام الخطوط الجوية الأمريكية

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منع رجل اعتدى على مضيف للطيران من استخدام الخطوط الجوية الأمريكية
AFP
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منعت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز"، رجلا من الصعود على متن طائراتها مدى الحياة، بعد أن اعتدى على مضيف للطيران أثناء سفره من كابو إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

وتفيد التقارير بأن الرحلة الجوية التي شهدت الحادثة أقلعت من مطار لوس كابوس الدولي في سان خوسيه ديل كابو بالمكسيك، متجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي. ويعمل مكتب التحقيقات الفدرالي على التحقيق في الاعتداء، دون الكشف عن هوية المشتبه به.

وأكدت "أمريكان إيرلاينز" وقوع الحادث في بيان لها، مشددة على أن أعمال العنف ضد أعضاء الفريق "لا يتم التسامح معها"، مضيفة: "لن يسمح أبدا للمتورط في هذا الحادث بالسفر معنا في المستقبل، وسنعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون في تحقيقهم".

المصدر: "فوكس نيوز"

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