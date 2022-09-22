روسيا توافق على تعيين سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى موسكو

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو وافقت على تعيين لين تريسي سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا.

وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رشح الموظفة بالخارجية الأمريكية، لين تريسي، والتي ترأس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أرمينيا، لمنصب السفيرة لدى روسيا.

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وتابع ريابكوف للصحفيين: "نعم، أعطينا الموافقة"، مشيرا إلى أنه من الضروري انتظار اعتمادها من مجلس الشيوخ. وقال إن موسكو تأخذ على محمل الجد إشارات واشنطن لتحسين العلاقات، حيث "سنتعامل مع أدنى علامة على التحرك نحو التحسن على محمل الجد، سواء كانت إشارات عامة أو نوعا من الإجراءات".

ومع ذلك، وفقا له، فإن الاتجاه حتى الآن هو عكس ذلك، "الانهيار الكامل للعلاقات، واختزال كل شيء إلى الصفر"، وتلك، على حد تعبير الدبلوماسي الروسي، هي إحدى سمات اللحظة الراهنة، التي تتسم بشكل عام بعدم الاستقرار والخطورة.

وكانت لين تريسي قد عاشت في موسكو في الفترة من 1987-1990، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في دراسات الاتحاد السوفيتي، وتعرف اللغة الروسية، حيث عملت في عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

المصدر: نوفوستي