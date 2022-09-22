رئيس تركمانستان السابق يصدر كتابا جديدا

أصدر رئيس تركمانستان السابق، قربان قولي بيردي محمدوف، كتابا جديدا بعنوان "قوة الطاقة الكهربائية في تركمانستان".

والكتاب، وفقا لما جاء في برنامج الأخبار التلفزيوني التركماني الوطني، نشر بالفعل باللغات التركمانية والإنجليزية والروسية وهو موجه لجمهور عريض، بما في ذلك علماء الطاقة والسياسة والاقتصاديين والمدرسين والطلاب.

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ويتضمن الكتاب كلمة قربان قولي بيردي محمدوف أمام طلاب وأساتذة معهد الطاقة الحكومي في تركمانستان، 3 سبتمبر الجاري، حيث تحدث بيردي محمدوف، الذي لا زال يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، عن فرص صناعة الطاقة وتاريخها وتشكيلها وتطورها ومستقبلها.

ويقدم الكتاب الجديد، الذي نشرته دائرة النشر الحكومية في تركمانستان، تحليلا لاستراتيجية الكهرباء في تركمانستان، والبرامج الوطنية المنفذة في إطار هذه الاستراتيجية، فضلا عن نتائج المشاريع الكبرى، وأثرها في تعزيز الإمكانات الاقتصادية للبلاد.

وقربان قولي بيردي محمدوف هو مؤلف لعدد من الكتب، يبلغ عددها، وفقا لما تم نشره على المكتبة الإلكترونية لأعماله، التي افتتحتها وزارة الخارجية في تركمانستان مؤخرا، 60 كتابا تتناول موضوعات متنوعة ما بين التاريخ والخيول والسجاد التركماني والموسيقى والطبخ والشاي والأمثال الشعبية وغيرها.

وفي فبراير الماضي، أعلن بردي محمدوف عزمه التنحي عن رئاسة الجمهورية، بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس 2022، نظرا لرغبته في "إفساح المجال للشباب لتولي الحكم". وفي المؤتمر الاستثنائي للحزب الديمقراطي لتركمانستان، تم ترشيح نجله، رئيس الوزراء السابق في حكومته، سيردار بيردي محمدوف، لمنصب الرئيس، وحصل سيردار على 73% من أصوات الناخبين، وتولى المنصب في 19 مارس، لتصبح تلك السابقة الأولى لتوارث الحكم في جمهوريات وسط وجنوب آسيا من فضاء الاتحاد السوفيتي السابق.

المصدر: سبوتنيك