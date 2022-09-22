G7 تدعو لـ"تعزيز وتحديث" الأمم المتحدة

دعا وزراء خارجية "مجموعة السبع"، اليوم الخميس، إلى تعزيز الأمم المتحدة وتحديثها لجعلها "أكثر فعالية في مواجهة التحديات العالمية".

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وجاء في بيان صدر في أعقاب اجتماع على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أقر وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل السامي (للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل) الحاجة إلى تعزيز وتحديث الأمم المتحدة، بهدف جعلها أكثر فعالية في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة".

كما أعرب البيان عن دعم "مجموعة السبع" لـ"خطتنا المشتركة" التي سبق أن أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهي عبارة عن جملة مقترحات وتوصيات تتضمن رؤية الأمين العام لمستقبل التعاون العالمي وتهدف لتعزيز الاتفاقات المتعددة الأطراف، وخاصة خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن بلاده تؤيد زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى إصلاح مجلس الأمن، فيما طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم دولي لبلاده كي تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن.

المصدر: RT