اعتقال فلسطيني اندفع بسيارته باتجاه مدخل مطار بن غوريون

أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، أنها اعتقلت فلسطينيا اندفع بسيارة مسروقة باتجاه مدخل المطار، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وحسب المعلومات، فقد شوهد السائق وهو يقترب بقوة من المطار من خارج تل أبيب وأطلق الأمن رصاصة واحدة على المشتبه به الذي فر من مكان الحادث. وباشرت سلطات الأمن في المطار بتوجيه المسافرين عبر المطار إلى منطقة أكثر أمانا مع بدء أعمال البحث عن الرجل، وتم إغلاق المطار طيلة فترة البحث.

وتم العثور أولا على السيارة بالقرب من محطة وقود داخل مجمع بن غوريون، بالقرب من الحاجز، ثم عثر على السائق فيما بعد وألقي القبض عليه.

وتم تسليم السائق (35 عاما) وهو من سكان الضفة الغربية، إلى الشرطة الإسرائيلية لاستجوابه وسط استكمال عمليات التحقيق في ملابسات الحادث.

وبحسب سلطة المطار الإسرائيلية، لم تتأخر أو تلغ أي رحلات جوية على خلفية الحادث. ومع ذلك، فقد لوحظت تأخيرات محتملة في الإقلاع صباح الخميس.

المصدر: i24news