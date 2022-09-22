زعيم صرب البوسنة يدعو بوتين لزيارة بانيا لوكا

قال ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إنه وجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور افتتاح كنيسة أرثوذكسية في بانيا لوكا، تم ترميمها وفق نموذج روسي.

وأضاف دوديك: "نعم، تمكنا من مناقشة ذلك (خلال المفاوضات في موسكو). يتم بحث هذا الموضوع بشكل منتظم خلال اجتماعاتنا. هذا المشروع معقد للغاية وله متطلبات عالية للتنفيذ. تلقينا من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية نموذجا مصغرا مع مخطط للكنيسة التي كانت موجودة في الكرملين في بداية القرن الماضي، ونقوم ببنائها وفقا لهذا المخطط. يتم البناء وفقا للدينامية التي تم تحديدها في المشروع. وعادة يستفسر الرئيس بوتين عن سير العمل في هذا المشروع، وقام بذلك هذه المرة أيضا، وأكد مرة أخرى الرغبة المعلنة بالفعل في المساعدة في تجهيز هذا المعبد لاحقا".

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وتابع دوديك: "لقد سبق لي أن أرسلت دعوة إلى الرئيس بوتين لحضور هذا الحدث، ووعد بأنه سيأتي. آمل أن يتمكن من زيارتنا بالفعل مهما حدث. ونحن، من جانبنا، مستعدون لتوجيه هذه الدعوة من جديد مرات عديدة".

وأكد زعيم صرب البوسنة، أن العمل سيستمر في جميع المشاريع المشتركة مع روسيا الاتحادية، بما في ذلك إنشاء خط أنابيب للغاز في جمهورية صرب البوسنة.

وقال: "الرئيس بوتين صديق عظيم للشعب الصربي، ولجميع الشعوب الأخرى، لذا فإننا نولي دائما اهتماما خاصا لاجتماعاتنا معه. خلال اللقاء الأخير تركز الحديث عن الطاقة. وخلال ذلك استنتجنا أن جميع مشاريعنا، بما في ذلك في مجال نقل الغاز وبناء خط أنابيب الغاز ومحطات الطاقة الحرارية في جمهورية صرب البوسنة ستستمر لاحقا بالتعاون مع شركة زاروبيج نفط، التي تمتلك مصفاة للنفط في جمهوريتنا".

وشدد على أن التعاون مع روسيا في قطاع الغاز يسير بشكل جيد، ويجب أن يستمر ويتحسن.

المصدر: نوفوستي