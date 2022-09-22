ترامب: يمكنني رفع السرية عن الوثائق بمجرد التفكير بذلك

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "رفع السرية عن الوثائق" التي أخذها معه إلى منزله في منتجع مار إيه لاغو، والتي أصبحت موضوع تحقيق مكثف من وزارة العدل.

وفي أول مقابلة له منذ أن داهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزله في أغسطس الماضي، رفض ترامب في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، الإشارة إلى دليل محدد على رفع السرية، مشيرا إلى أنه "ليس من الضروري أن تكون هناك عملية.. رئيس الولايات المتحدة، يمكن أن يرفع السرية فقط بالقول إنها رفعت عنها السرية، حتى من خلال التفكير في الأمر".

Trump says you can declassify documents by just thinking about it pic.twitter.com/cFbQ1zclnq — Acyn (@Acyn) September 22, 2022

وأصر ترامب على أنه رفع السرية عن الوثائق عندما غادر البيت الأبيض، دون الإشارة إلى دليل على ذلك، وقال: "بعبارة أخرى، عندما غادرت البيت الأبيض، تم رفع السرية عنها".

وشدد على أنه "لم يحزم أي صناديق عندما غادر البيت الأبيض، وبدلا من ذلك ترك المهمة لإدارة الخدمات العامة، مما يساعد على تسهيل الانتقال الرئاسي"، مضيفا: "لم يكن هناك شيء نعمل على إخفائه".

وقال: "معظم الناس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ربما صوتوا لي خلال الانتخابات.. لا أريد إيذاء أحد. لكنهم جاؤوا إلى الموقع".

المصدر: politico