لابيد: يجب الامتناع عن تقديم مساومات أخرى لإيران

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على "ضرورة الامتناع عن تقديم مساومات أخرى لإيران"، والتوصل إلى اتفاقية أطول وأكثر صرامة.

وخلال لقائه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية، قدم لابيد تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وهنأ تراس على انتخابها معربا عن ثقته بأن "تصل العلاقات بين البلدين إلى قمم جديدة في سلسلة من المجالات، وخاصة في مجالات الاقتصاد والإبداع والأمن" تحت قيادتها.

وأكد لابيد لتراس "ضرورة الامتناع عن تقديم مساومات أخرى لإيران"، مشددا على "التوقع الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاقية أطول وأكثر صرامة ستشمل جميع التهديدات الصادرة من إيران".

وأكد رئيس الوزراء لرئيس الوزراء البريطانية على ضرورة الامتناع عن تقديم مساومات أخرى لإيران وشدد على التوقع الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاقية أطول واكثر صرامة ستلبي جميع التهديدات الصادرة من إيران. pic.twitter.com/KmYk8RdTcl — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 22, 2022

هذا وبحث الجانبان "تعزيز العلاقات بين البلدين وأوعزا لفريقيهما بالعمل على دفع المفاوضات على إبرام اتفاقية تجارة حرة قدما بوتيرة عالية".

المصدر: RT