اجتماع روسي تركي إيراني بشأن سوريا في نيويورك

عقد وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا اجتماعا وزاريا بصيغة "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واجتمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان ومولود جاويش أوغلو بعد التقاط الصور، في محادثات خلف الأبواب المغلقة.

ويأتي الاجتماع على خلفية تزايد قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة"، وإشارات من أنقرة حول احتمال تنظيم مفاوضات سورية تركية بين وزيري الخارجية وفي المستقبل بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

وانضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن إلى الوزراء في الاجتماع.

المصدر: تاس