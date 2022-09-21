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فوتشيتش: بوتين لا يبالغ في حديثه عن إمكانية استخدام السلاح النووي لحماية بلاده

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فوتشيتش: بوتين لا يبالغ في حديثه عن إمكانية استخدام السلاح النووي لحماية بلاده
RT
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صرح رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يبالغ في حديثه عن إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي لمواجهة أي تهديد نووي ضدها من قبل الناتو.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "ويك أب أميريكا" على قناة "نيوز ماكس" الأمريكية على ضوء تواجده في نيويورك للمشاركة في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته أكد الرئيس بوتين في خطابه يوم الأربعاء أن الغرب قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء في سياساته المعادية لروسيا والتي وصلت إلى حد التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأشار إلى أن روسيا تتفوق على الغرب في مجال التصنيع العسكري وحذر أولئك الذين يحاولون تهديد روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تعود إليهم بما لا يشتهون.

المصدر: نوفوستي

 

 

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