بيسكوف: بوتين مشغول لا تتوقعوا منه الجلوس لمشاهدة التلفاز

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل في مدينة فيليكي نوفغورود، ولا يمتلك الوقت لترك عمله ومتابعة جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أجاب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عند سؤاله عما إذا كان الرئيس الروسي سيتابع خطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة، بأن رئيس الدولة في رحلة عمل إلى فيليكي نوفغورود اليوم.

وقال بيسكوف: "بوتين يعمل في فيليكي نوفغورود، لا ينبغي للمرء أن يتوقع من الرئيس التخلي عن كل شيء ومشاهدة التلفاز".

وألقى بايدن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن البيت الأبيض أجرى تعديلات عاجلة بعيد تصريحات بوتين بشأن التعبئة الجزئية في الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي