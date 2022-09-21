اللواء محمد باقري: الحرب الإيرانية العراقية المفروضة أصبحت رأسمالا خالدا لاستمرار تقدم وتطور إيران

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن الحرب المفروضة (الحرب الإيرانية العراقية من 1980 الى 1988) أصبحت رأسمالا خالدا لاستمرار تقدم وتطور إيران.

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وفي كلمة له لدى استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي عددا من القادة، قال اللواء محمد باقري إن "طاغية العراق فرض الحرب على الشعب الإيراني في الوقت الذي كان قد خرج لتوه من مخالب النظام العميل للاستكبار العالمي بفضل القيادة الحكيمة للإمام الخميني، والتضحيات التي قدمها هذا الشعب للخلاص من هيمنة المستكبرين"، على حد قوله.

وأكمل اللواء باقري: "إنه من دواعي الشرف أنه في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وعشية الذكرى الثانية والأربعين لملحمة المقاومة وانتصار الأمة الإيرانية في الدفاع المقدس، الذي يضمن كرامة وهوية وأمن وشرف ومجد الشعب الإيراني العظيم وقيمه السامية للثورة الإسلامية، يتم تكريم صانعي الجهاد والشهادة"، لافتا إلى "ثالث مناسبة لتكريم مليون قائد ومسطري الملاحم البطولية في تلك المرحلة العصيبة، التي تبعث على فخر واعتزاز الشعب الإيراني لصموده المشرف الذي سجله في الدفاع والمقاومة أمام الأعداء".

وأكد باقري أن "الانتصارات التي تم تحقيقها في تلك المرحلة، إنما جاءت بعد تحمل المشاكل والصعاب الكثيرة التي تحملها الشعب الإيراني بكل رحابة صدر، وأن التضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم تكللت بالنجاح وتحقيق النصر على أعدائه".

المصدر: "فارس"