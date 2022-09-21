مقتل روسيين أثر تحطم مروحية إطفاء روسية في تركيا (صور+ فيديو)

أعلنت إدارة محافظة دنيزلي التركية، تحطم مروحية إطفاء يُعتقد أنها روسية يوم الأربعاء في جنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

ووفقا للبيانات الأولية قالت الادارة: "تم إرسالها مروحية إطفاء لإخماد حريق غابة في منطقة مارماريس بمقاطعة موغلا، تحطمت حوالي الساعة 16:10 في منطقة تشارداك بمحافظة دنيزلي، وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث، قتل شخصين وأصيب 5 آخرين تتعامل معهم الفرق الطبية".

وثبت أن المهندس الروسي ألكسندر ياكوفليف والفني أليكسي فولكوف لاقيا مصرعهما نتيجة الحادث، ونُقل الكابتن إيليا إيفسينكو ومساعد الطيار إيجور توركوف والفني جورجي أونوشين والطيار المواطن التركي عمر كان شاكر وممثل الإدارة العامة للغابات كنان إرديم إلى المستشفيات في المنطقة بواسطة سيارات الإسعاف.

ونشرت وزارة الداخلية التركية بيانا لها عبر "تويتر"، يؤكد وجود شخصين روسيين على متن الطائرة

ووفقا للداخلية التركية: "كان طاقم المروحية مكون من 7 أفراد: روسيان و5 أتراك، قتل شخصان وأصيب 5".

وزعمت موقع الأخبار التركي "Sondakika"، أن المروحية "مملوكة لروسيا"، دون توضيح تفاصيل إضافية.

وتظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام من مكان الحادث نقش "فلاديفوستوك أفيا" على حطام المروحية.

مركز الطوارئ التركي

مركز الطوارئ التركي

المصدر: وكالات