رئيس الوزراء البلجيكي عقب خطاب بوتين: يجب أن نرد بهدوء ولا داعي لإشعال النار

عقب الخطاب الذي ألقاه اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، دول الاتحاد الأوروبي إلى التزام الهدوء وعدم صب الزيت على النار.

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وقال دي كرو بهذا الشأن: "يجب أن نرد بهدوء، لا داعي لإشعال النار. يجب ألا نقوم باستفزازات". وفي الوقت نفسه، ذكر أنه من الضروري الحفاظ على الموقف بشأن أوكرانيا ومواصلة تقديم المساعدة لها. ووفقا له، قدمت بلجيكا مساعدة لأوكرانيا بقيمة 55 مليون يورو، وستواصل فعل بذلك.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، توجه الرئيس الروسي بخطاب للمواطنين الروس حول الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الخاصة. وذكر أن روسيا ستدعم قرارات الاستفتاءات الخاصة بمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في الاتحاد الروسي، واصفا إياه بأنه قرار مناسب تماما للتهديدات الحالية.

وشدد بوتين في خطابه على أن هدف الغرب هو إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها، وان الغرب يحاول خنق مراكز التنمية ذات السيادة المستقلة، وتدمير بلادنا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن الدول الغربية تدفع كييف لنقل العمليات العسكرية إلى أراضي روسيا. كما أشار إلى أن "الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، ونحن نسمع باستمرار تهديدات ضد روسيا".

يشار إلى أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا، كما صرّحت وزارة الخارجية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، في حين أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي