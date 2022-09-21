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بوشيلين: القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك تم من مدافع "القيصر" الفرنسية

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بوشيلين: القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك تم من مدافع
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين إن القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك، يوم الاثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا، تم بواسطة مدافع هاوتزر "القيصر" الفرنسية.

وأضاف بوشيلين: "ليس هناك شك في ذلك. لدينا تحقيق من جهات مختصة، كل من مكتب المدعي العام في جمهورية دونيتسك الشعبية ولجنة التحقيق الروسية، وجرى فحص مكان القصف. وبحسب طبيعة الشظايا، وفقا لخصائصها، يمكننا القول إن اسلحة فرنسية استخدمت في ضرب ساحة مفوضي باكو (بوسط مدينة دونيتسك) بقذائف الناتو عيار 155 ملم ومدفعية قيصر الفرنسية".

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وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت ساحة "مفوضي باكو" بحي كويبيشيف في مدينة دونيتسكبقذائف أدت إلى مقتل 15 شخصا وجرح آخرين.

المصدر: نوفوستي 

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