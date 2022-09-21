بعد مزاعم قبوله رشوة جنسية.. زعيم الحزب الحاكم السابق بكوريا الجنوبية في ورطة

قررت الشرطة عدم إحالة زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم السابق "لي جون سيوك" إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام إليه بشأن مزاعم تلقيه خدمات جنسية كرشوة من رجل أعمال منذ حوالي 10 سنوات.

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وتم اتهام "لي"، البالغ من العمر 37 عاما، بتلقي خدمات جنسية مدفوعة الأجر في عام 2013 من "كيم سونغ جين"، الرئيس التنفيذي لشركة "I-kaist" التكنولوجية، ومحاولة التستر عليها من خلال التعهد بدفع مبلغ مالي للمبلغ عن تلك الفضيحة.

وزعم جانب "كيم" أن "لي" قد وعده بإعداد لقاء مع الرئيسة آنذاك "بارك كون هيه" في المقابل. وكان "لي" من المقربين من "بارك" في ذلك الوقت، لأنها عينته زعيما في القيادة الجماعية للحزب قبل عامين.

وتم تعليق عضوية حزب "لي" لمدة 6 أشهر بسبب الفضيحة من قبل لجنة الأخلاقيات بالحزب في أوائل يوليو، مما أدى إلى إقالته من زعامة الحزب.

وقالت الشرطة إن وكالة شرطة العاصمة سيئول المسؤولة عن القضية قررت ألا توجه التهمة بالرشوة الجنسية المزعومة لانتهاء فترة التقادم البالغة 7 سنوات.

وفي غضون ذلك، تواصل الشرطة التحقيق في مزاعم أخرى تتعلق بـ "لي"، بما في ذلك محاولة التستر المزعومة.

المصدر: يونهاب