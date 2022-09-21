هونغ كونغ.. اعتقال رجل بتهمة إثارة الفتنة خلال وقفة تكريمية للملكة اليزابيث

ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على رجل أشاد بالملكة إليزابيث الثانية بأغنية أداها على آلة الهارمونيكا بالقرب من القنصلية البريطانية في هونغ كونغ،ووجهت له تهمة "إثارة الفتنة."

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر 43 عاما للاشتباه في "تعمده التحريض على الفتنة".

وبحسب ما ورد، فقد وقف الرجل خارج القنصلية الريطانية مع عشرات آخرين جاؤوا لتقديم احترامهم للملكة، التي كانت لها سيادة في المدينة عندما كانت لا تزال مستعمرة بريطانية، قبل أن تصبح جزءا من الصين في عام 1997.

وفقا للتقارير، فقد أدى أغنية "المجد لهونغ كونغ"، وهو نشيد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هونغ كونغ في عام 2019، بينما غنى معه حشد من الناس.

واعتقال الرجل يمثل المرة الأولى التي تتدخل فيها سلطات هونغ كونغ في تكريم السكان المحليين للملكة الراحلة المعروف باسم "السيدة الرئيسة" من قبل الكثيرين في المدينة.

وقد اصطف الآلاف من سكان هونغ كونغ أمام القنصلية في الأيام التي أعقبت وفاة الملكة اليزابيث، ووضعوا الزهور أمام جدرانها.

المصدر: "نيويورك بوست"