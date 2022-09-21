بكين في تصريح موجه للغرب: لن نسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء"!

أعلن ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، التابع لمجلس الدولة الصيني، أن بكين لن تسمح للدول الغربية المؤيدة لاستقلال جزيرة تايوان بتجاوز "الخطوط الحمراء".

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة بكين ديلي عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان قوله: "إذا تجاوزت استفزازات القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال لتايوان، والقوات الأجنبية الخط الأحمر، فسنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات حاسمة".

وشدد المتحدث الصيني على أن سعي القوى الانفصالية إلى وقف إعادة التوحيد مع البرالصيني الرئيس بالوسائل العسكرية، واعتمادها على وسائل الإعلام الغربية، لن يؤدي إلا إلى تسريع هزيمة مؤيدي "استقلال تايوان".

يشار إلى أن تايوان تحكم بإدارتها الخاصة منذ عام 1949، حين فرت بقايا قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك (1887-1975) إلى هذه الجزيرة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايوان بالعلم وببعض السمات الأخرى لجمهورية الصين السابقة، والتي كانت موجودة في البر الرئيس قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة. وبحسب الموقف الرسمي لجمهورية الصين الشعبية، المدعوم من معظم الدول، بما في ذلك روسيا، تعتبر الجزيرة إحدى المقاطعات الصينية.

إلى ذلك، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي يوم الثلاثاء أن المدمرة الأمريكية "هيغينز" والفرقاطة الكندية "فانكوفر"، مرتا عبر مضيق تايوان.

المصدر: تاس