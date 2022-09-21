رئيس الوزراء الياباني يدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الحالية السابعة والسبعين للجمعية العامة.

وقال كيشيدا: "من أجل العودة إلى فلسفة ومبادئ الأمم المتحدة، من الضروري إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، وكذلك تعزيز وظائف الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية"

وأطلع كيشيدا الجمعية العامة على نهج اليابان تجاه قضية الحفاظ على مبادئ الأمم المتحدة.

ودعا كيشيدا ليس فقط إلى "المناقشة من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي" ، بحسب قوله، لاختلال وظيفته، ولكن أيضا إلى "اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإصلاح".

وأضاف قائلا: "من بين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هناك دول تظهر رغبة في الإصلاح (مجلس الأمن التابع للمنظمة). بدون مفاوضات لا يوجد إصلاح. من الضروري بدء مفاوضات حول الصياغة".

وتنعقد اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي