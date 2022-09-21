غوتيرش يلتقي إلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنتونيو غوتيريش التقى برئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، و،إيلينا، زوجة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان الأممي: "التقى الأمين العام اليوم رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال والسيدة الأولى لأوكرانيا أيلينا زيلينسكا".

يشار إلى أن الأمين العام ورئيس الوزراء ناقشا الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك تأثيره على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والأمن النووي في البلاد. وأضاف البيان "السيدة الأولى ناقشت أهمية حماية النساء والأطفال الأوكرانيين المتضررين من الحرب".

وشكر الأمين العام مشاركة الجانب الأوكراني في تنفيذ مبادرة تصدير الحبوب، وأكد مجددا استعداد الأمم المتحدة لمواصلة جهودها لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.

المصدر: نوفوستي