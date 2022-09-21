زعماء الدول يدعمون انفتاح أسواق المواد الغذائية وتجنب الإجراءات التقييدية

أكد المشاركون في "قمة الأمن الغذائي العالمي" تجنب الحظر غير المعقول والإجراءات التقيدية على تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

وجاء في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الإلكتروني، أن القمة المنعقدة في 20 سبتمبر حضرها زعماء الولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وإندونيسيا، وكولومبيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وقال البيان: "ندعم إبقاء أسواق المواد الغذائية والأسمدة والزراعة مفتوحة، كما ندعم تجنب الإجراءات التقييدية غير المبررة، مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، والتي تزيد من تقلبات السوق وتهدد الأمن الغذائي والتغذية العالميين".

المصدر: نوفوستي