لواء في سلاح الجو الأمريكي: القوات الجوية في الولايات المتحدة تستخدم أقدم المعدات في التاريخ

قال اللواء في سلاح الجو الأمريكي دوغلاس رابييرج إن القوات الجوية و الفضائية الأمريكية تستخدم أقدم المعدات في التاريخ.

وفي تصريحات نقلتها نوفوستي عنه قال رابييرج: "يتم تمويل القوات بشكل أقل وغير كاف مقارنة بمتطلبات استراتيجية الأمن القومي".

ودعا اللواء في سلاح الجو إلى زيادة وتيرة إعادة تجهيز الجيش الأمريكي بالتقنيات الحديثة.

ووقع الجيش الأمريكي في وقت سابق عقدًا لتوريد دفعة من الطائرات بدون طيار للقوات المسلحة الأمريكية وخارجها بقيمة 192 مليون دولار تقريبا.