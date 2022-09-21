رجل يشعل النار بنفسه بالقرب من مكتب رئيس الوزراء الياباني

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى نقل رجل إلى أحد مستشفيات طوكيو فاقدا للوعي بعد أن أضرم النار بنفسه بالقرب من مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صباح اليوم الأربعاء.

ووأوضحت وسائل الإعلام المختلفة، من بينها تلفزيون أساهي وصحيفة يوميوري شيمبون، أن الرجل أشار إلى أنه يعارض خطط تشييع جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق الذي اغتيل شينزو آبي.

ورفضت الشرطة ومكتب رئيس الوزراء التعليق على التقارير.

المصدر: ا ف ب