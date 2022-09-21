الرئيس الإيراني: نرحب بتحسين العلاقات مع السعودية بناء على الاتفاقات في العراق

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران ترحب بالتقارب مع السعودية، وذلك خلال لقاء عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وقال رئيسي إن إيران "تقدر حسن نية والجهود لدى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء لتحسين العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية".

وأضاف إن إيران "ترحب بتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لكننا نصر على أن هذه العملية يجب أن تسير على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في المباحثات بين مسؤولي البلدين في العراق".

وشدد رئيسي على أن بلاده "راعت دائما مصالح الأمة الإسلامية في علاقاتها الإقليمية".

المصدر: ارنا