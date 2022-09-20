رئيس صربيا: في الأشهر القادمة ربما نشهد نزاعا بحجم "الحرب العالمية الثانية"

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه في الأشهر المقبلة، ربما سنشهد بدء نزاع عسكري في العالم يمكن مقارنته بالحرب العالمية الثانية.

"أفترض أننا نقترب من صراع عسكري يفوق مرحلة العملية العسكرية الخاصة ، والسؤال الآن هو أين ستكون الحدود وهل سندخل بعد فترة ، أو ربما خلال شهر أو شهرين ، إلى عالم يشهد صراعا لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.



وأشار رئيس صربيا إلى أنه في ظل هذه الظروف ، يتعين على بلغراد الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف من أجل الدفاع عن مصالحها الخاصة.

المصدر: rbc.ru