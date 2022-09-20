بعد أن اتهمته باغتصابها.. جان كارول تعتزم مقاضات ترامب بتهم جديدة

أعلنت الصحفية والكاتبة المعروفة جان كارول، التي اتهمت في وقت سابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة اغتصابها في التسعينيات، استعدادها توجيه تهم جديدة ضده.

ووفقا لوثيقة محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك: "نكتب نيابة عن المدعي (جان كارول) لتزويد المحكمة بآخر المستجدات وإبلاغ خطط المدعي لتوجيه تهم جديدة ضد المدعى عليه (دونالد ترامب) بموجب قانون الناجين من البالغين (قانون ولاية نيويورك الذي يسمح لضحايا الجرائم الجنسية البالغين برفع دعوى بغض النظر عن وقت ارتكاب الجريمة)".

وسبق أن اتهمت كارول ترامب بمحاولة اغتصابها في التسعينيات، ونفى ترامب بشدة هذه الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة، وأكد أنه لم يلتق كارول، مشيرا إلى أنها كانت تحاول بيع كتابها الجديد من خلال مهاجمة الرئيس.

وردا على ذلك، رفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب بسبب الإضرار بسمعتها.

وفي سبتمبر، رفض قاض في نيويورك دعوى قضائية رفعتها الصحفية ضد ترامب تتهمه باغتصابها، وكان قد قدم ترامب طلبا لوقف القضية في ديسمبر من العام الماضي.

وقدمت وزارة العدل التماسا لتمثيل ترامب في القضية لأنه وفقا لمحامي الوزارة، كانت تصريحات ترامب التي أدت إلى الدعوى القضائية خلال فترة رئاسته، ورفض القاضي الدعوى آنذاك، ولكن تم استئنافها.

المصدر: نوفوستي