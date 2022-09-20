قديروف: الإجراءات السابقة كانت مزاحا صبيانيا.. استعدوا للتكتيكات الجديدة

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الانتقال إلى تكتيكات عمل جديدة في أوكرانيا، مؤكدا أن ما مضى كان مجرد "مزاح صبياني".

وكتب قديروف في "تيليغرام": "هذا كل شيء نحن ننتقل إلى تكتيك جديد للعملية الخاصة ضد الأوكرونازيين، لن نمازحهم بعد الآن."

ووفقا لقديروف، فإن العواقب الكبيرة لـ "خطة الانتقام الجديدة" تنتظر العدو في المستقبل القريب، وستبدو الإجراءات السابقة بالنسبة لهم بمثابة "مزاح صبياني".

وأضاف: "فقط أولئك الذين سيتعاملون مع هذه الرسالة كإشارة غير لطيفة لأنفسهم ويتوصلون إلى استنتاجات متوازنة للخلاص سيكونون محظوظين، استعدوا للتكتيكات الجديدة".

المصدر: نوفوستي