نائب خامنئي بمحافظة كردستان يزور عائلة مهسا أميني ووالدها يؤكد: تصريحات المسؤولين منحتنا قوة وأمل

أعلن عبد الرضا بورذهبي، نائب المرشد الإيراني بمحافظة كردستان (غربي ايران) ، علي خامنئي، منزل عائلة الشابة مهسا أميني التي توفيت داخل مركز للشرطة في طهران.

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وأشار عبد الرضا بورذهبي إلى أنه "حضر يوم أمس الاثنين في منزل أسرة الشابة المتوفية مهسا أميني، وأعرب عن تعاطفه معهم".

وأكمل بورذهبي: "باعتباري ممثل الولي الفقيه (علي خامنئي)، طمأنت عائلة السيدة مهسا أميني بأن جميع المؤسسات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق المرحومة ولن يضيع اي حقوق من أسرتها".

وفي مقابلة مع وكالة "تسنيم"، أوضح أمجد أميني، والد الشابة الراحلة مهسا، قائلا: "المطلب الوحيد لي وعائلتي أن يتم استجواب مسببي حادث وفاة ابنتي مهسا في العلن للكشف عن سبب قيامهم بذلك ومعاقبتهم على فعلتهم حتى لا تهدر دماء ابنتي".

وتابع: "المسؤولون المعنيون وعدونا بمتابعة سبب وفاة ابنتي، حيث قال لي رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي، إنه طالب الأجهزة المعنية بمتابعة الأمر بجدية حتى يتم توضيح أبعاده"، متابعا: "هذه التصريحات منحتنا القوة والأمل، والذين يسعون إلى استغلال قضية وفاة ابنته مهسا لا علاقة لنا بهم ولا علاقة لهم بنا، وهم لا يمثلوننا ولا يريدون مصلحتنا".

المصدر: "العالم"