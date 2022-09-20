بايدن يرشح ليز تريسي سفيرة لدى روسيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شرح موظفة وزارة الخارجية ورئيسة البعثة الدبلوماسية في أرمينيا لين تريسي، لمنصب السفيرة في روسيا.

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "أعلن الرئيس جو بايدن عزمه على ترشيح الأشخاص التالية أسماؤهم للعمل كقادة رئيسيين في إدارته.. لين إم تريسي، السفير فوق العادة والمفوض لدى روسيا الاتحادية".

ويتم الموافقة على السفراء الذين يقترحهم الرئيس من قبل مجلس الشيوخ بجلسات استماع عامة ويجب الاتفاق مع الدولة المضيفة، وستكون تريسي أول امرأة في التاريخ تشغل هذا المنصب.

يذكر أنها عملت بالفعل في موسكو في 2014-2017 في منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، وتجيد اللغة الروسية.

المصدر: نوفوستي