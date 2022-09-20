الجيش الإسرائيلي: إغلاق شامل على الضفة ومعابر القطاع خلال الأعياد اليهودية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وعلى الحواجز في قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية.

وقال المتحدث باسم الجيش أن ذلك يأتي وفقا لتقدير الوضع الأمني، وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن الإغلاق سيبدأ عصر يوم الأحد القادم، وحتى الثلاثاء، وأشار إلى أن إعادة رفع الإغلاق سيكون مرهونا بتقييم الوضع، وأنه سيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط.

المصدر: RT