سويسرا: ملتزمون بالحياد في الصراعات ولا نقدم أي دعم عسكري لأي من أطراف النزاعات

قال رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس إن بلاده ملتزمة بوضعها المحايد ولن تقدم دعمًا عسكريًا لأي من الأطراف المشاركة في النزاعات.

وقال كاسيس متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سويسرا دولة محايدة.. وهذا يعني أننا نحترم بشدة الحق في الحياد المنصوص عليه في القانون الدولي العام".

وأكد الرئيس "لسنا متورطين في صراعات ولا نقدم أي دعم عسكري لأي من أطراف النزاع. لا شيء يمكن أن يغير هذا أو يجعله موضع تساؤل".

لكن كاسيس قال إن الحياد "لا يعني اللامبالاة" و "عدم التضامن".

وكانت سويسرا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، قد أيدت سابقًا، على الرغم من وضعها المحايد، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأدرجت موسكو في مارس الماضي سويسرا على قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا عدائية وغير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.

المصدر: تاس