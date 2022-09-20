دودون: انضمام مولدوفا إلى الناتو مخالف للدستور

انتقد رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون مساعي حزب العمل والتضامن الحاكم في الانضمام إلى الناتو خلافا لحيادية الدولة المنصوص عليه في الدستور.

جاء ذلك تعليقا على البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة المولدوفية عن سفر الرئيسة مايا ساندو إلى نيويورك برفقة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لإجراء مباحثات مع الأمناء العامين للحلف حول انضمام بلادها إلى صفوفه.

كما وجاء في البيان أن الجيش المولدوفي يجري تدريبات مشتركة مع قوات رومانية وأمريكية تابعة لحلف الناتو في قاعدة بولبواكا المولدوفية.

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وأكد دودون عبر حسابه على تلغرام أن مزاعم ساندو بالانضمام إلى الناتو تحسبا من الخطر الروسي لا أساس لها من الصحة وأنها قد تعرض البلاد إلى الدخول في حروب هي في غنا عنها.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي على طلب تقدمت به ساندو برفع الميزانية السنوية لقوات بلادها المسلحة وقرر تقديم مساعدات مالية بقيمة 47 مليون يورو لمواجهة المخاطر الروسية المزعومة.

وفي ذات السياق أعلن وزير الدفاع المولدوفي فاليري ميزا أن بلاده ستتلقى مدرعات متطورة ومعدات اتصالات وطائرات بدون طيار

كما وصرحت ليز تراس في نهاية شهر مايو حيث كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك بأن حلف الناتو يجري مباحثات حو تسليح مولدوفا أيضا وليس أوكرانيا وحدها.

ومن جهتها أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تشكيكها في إمكانية تحقيق أمن مولدوفا من خلال هذه القرارات وأنها لن تخلق مناخا ملائما لإحراز تقدم في المفاوضات حول تسوية إقليم ترانسنيستريا المنفصل عن مولوفا.

المصدر: تاس