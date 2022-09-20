البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف باستفتاءات الانضمام الى روسيا

أعلنت البيت الأبيض، أن واشنطن لن تعترف أبدا بالاستفتاءات المقرر إجرائها في دونباس وخيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.

ووفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، فإن الإدارة الأمريكية على علم بالإعلان المحتمل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن التعبئة في البلاد، لكن مساعد بايدن لم يعلق على هذه القضية بمزيد من التفصيل.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أنهما لن يعترفا بالاستفتاءات، فيما تم تأجيل المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره إيمانويل ماكرون لعدة أيام.

المصدر: وكالات