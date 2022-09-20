الناتو يعلق على استفتاءات انضمام دونباس الى روسيا

وصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الاستفتاءات المخطط إجرائها في دونباس للانضمام إلى روسيا بـ "غير الشرعية".

وقال ستولتنبرغ:"هذا تصعيد إضافي.. يجب على المجتمع الدولي إدانة هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي وزيادة دعمه لأوكرانيا".

وناشدت الغرف العامة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باسيشنيك بمبادرة لإجراء استفتاء بأسرع وقت ممكن، للانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأكد ممثلو المناطق في نداءاتهم بأن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم ويعيد العدالة التاريخية، وأن هذا القرار ضروري للغاية خصوصا بعد الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل سلطات كييف وأعضاء الناتو، الذين يزودونهم بالسلاح لقتل المدنيين.

المصدر: نوفوستي