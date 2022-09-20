بوتين يتمنى النجاح لدوديك في انتخابات البوسنة والهرسك

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك الصربي ميلوراد دوديك، معربا على تمنياته له بالتوفيق في الانتخابات العامة في البوسنة التي ستجرى في 2 أكتوبر.

وقال بوتين خلال لقاء معه في موسكو: " وأتمنى لكم التوفيق في انتخاباتكم وأتمنى أن تكون نتيجة التصويت جيدة لك، آمل أن تتعزز مواقف القوى الوطنية، ما يسمح لنا بتطوير تعاون مثمر ومفيد للطرفين".

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب جمهورية صربسكا في روسيا دوسكو بيروفيتش، إن دوديك وبوتين سيناقشان العلاقات الثنائية والطاقة بالإضافة إلى الوضع السياسي في منطقة البلقان والعالم خلال المحادثات.

المصدر: نوفوستي